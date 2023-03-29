В Киреевске Тульской области снесли аварийный дом, у которого 22 марта рухнула стена Фото: материалы пресс-служб

Многоквартирный дом № 8 по улице Октябрьской в Киреевске обрушен с помощью экскаватора - об этом сообщает прокуратура Тульской области.

Дом постройки 50-х годов прошлого века начал разрушаться в ночь на 23 марта. Вначале у двухэтажного строения рухнула стена. Жителей немедленно эвакуировали и не зря - на следующий день дом начал рассыпаться прямо на глазах следователей, которые работали на месте происшествия.

Расселение дома планировалось до конца текущего года, но после вмешательства прокуратуры все жители расселены уже сейчас, а само здание окончательно снесено. Ход расчистки территории от строительного мусора находится на контроле в прокуратуре района.