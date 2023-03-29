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НовостиОбщество28 марта 2023 22:00

29 марта туляков ждет небольшой дождь и пониженное атмосферное давление

Синоптики прогнозируют небольшую геомагнитную бурю
Михаил КОРЕНЮГИН
29 марта туляков ждет небольшой дождь и пониженное атмосферное давление

29 марта туляков ждет небольшой дождь и пониженное атмосферное давление

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Температура воздуха в течение дня поднимется до отметки в +8 ...+10 градусов. При этом высока вероятность пасмурного неба и даже выпадения осадков в виде дождя.

Атмосферное давление чуть ниже нормы — 737 мм рт. ст., но к вечеру будет подниматься. Ветер восточный, до 11 метров в секунду. Влажность воздуха составит 85%.

К ночи температура воздуха опуститься до +1 градусов при низкой вероятности выпадения осадков.