Юная жительница Тулы Ульяна Хрисанова одержала победу на первенстве Европы по тайскому боксу Фото: материалы пресс-служб

С 21 по 28 марта в Анкаре (столица Турции) проходило первенство Европы по тайскому боксу, в котором принимали участие 500 спортсменов из 25 стран мира.

В весовой категории 42 килограмма нашу страну представляла ученица школы Олимпийского резерва «Восток» Ульяна Хрисанова, проживающая в Туле. В финальном поединке она одержала победу над спортсменкой из Турции, тем самым завоевав золотую медаль в возрастной категории 14-15 лет.

С отличным выступлением нашу спортсменку поздравил Алексей Дюмин:

- Золото первенства Европы - отличный результат и пример для всех молодых спортсменов Тульской области. Туляки гордятся Вашими достижениями. Новых побед и уверенности в своих силах!