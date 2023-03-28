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НовостиСпорт28 марта 2023 14:20

Юная жительница Тулы Ульяна Хрисанова одержала победу на первенстве Европы по тайскому боксу

Спортсменку поздравил Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Михаил КОРЕНЮГИН
Юная жительница Тулы Ульяна Хрисанова одержала победу на первенстве Европы по тайскому боксу

Юная жительница Тулы Ульяна Хрисанова одержала победу на первенстве Европы по тайскому боксу

Фото: материалы пресс-служб

С 21 по 28 марта в Анкаре (столица Турции) проходило первенство Европы по тайскому боксу, в котором принимали участие 500 спортсменов из 25 стран мира.

В весовой категории 42 килограмма нашу страну представляла ученица школы Олимпийского резерва «Восток» Ульяна Хрисанова, проживающая в Туле. В финальном поединке она одержала победу над спортсменкой из Турции, тем самым завоевав золотую медаль в возрастной категории 14-15 лет.

С отличным выступлением нашу спортсменку поздравил Алексей Дюмин:

- Золото первенства Европы - отличный результат и пример для всех молодых спортсменов Тульской области. Туляки гордятся Вашими достижениями. Новых побед и уверенности в своих силах!