Юная жительница Тулы Ульяна Хрисанова одержала победу на первенстве Европы по тайскому боксу
Фото: материалы пресс-служб
С 21 по 28 марта в Анкаре (столица Турции) проходило первенство Европы по тайскому боксу, в котором принимали участие 500 спортсменов из 25 стран мира.
В весовой категории 42 килограмма нашу страну представляла ученица школы Олимпийского резерва «Восток» Ульяна Хрисанова, проживающая в Туле. В финальном поединке она одержала победу над спортсменкой из Турции, тем самым завоевав золотую медаль в возрастной категории 14-15 лет.
С отличным выступлением нашу спортсменку поздравил Алексей Дюмин:
- Золото первенства Европы - отличный результат и пример для всех молодых спортсменов Тульской области. Туляки гордятся Вашими достижениями. Новых побед и уверенности в своих силах!