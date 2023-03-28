29 марта жители нескольких улиц в Центральном округе Тулы останутся без водоснабжения Фото: Игорь КОПЫТОВ

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, воды не будет в домах №3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 14, 14в, 16, 18 по улице М. Тореза, №70, 99а по улице Тимирязева, №8 по улице проезд Тимирязева, №8 по улице Первомайская и №79 по проспекту Ленина.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресу: проспект Ленина, дом 87 (стадион «Арсенал»).

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.