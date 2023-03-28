Приговоренный к 2 годам лишения свободы за дискредитацию ВС РФ житель Ефремова сбежал из-под домашнего ареста Фото: материалы пресс-служб

28 марта 2023 года 54-летний мужчина, проживающий в Ефремове, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.

Однако, осужденный не явился на оглашение приговора. Как стало известно, мужчина сбежал из-под домашнего ареста. На данный момент его местонахождение неизвестно.

Напомним, 54-летний житель Ефремова оставлял комментарии в соцсетях, где выражал позицию против спецоперации. Первое административное дело в его адрес было заведено еще в апреле 2022 года, в дальнейшем история повторилась. За это в отношении мужчины и возбудили уголовное дело.