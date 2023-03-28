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НовостиПроисшествия28 марта 2023 14:02

Жительница Тульской области помогла поймать мошенника, обманувшего семь пожилых граждан

Возбуждено уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
Жительница Тульской области помогла поймать мошенника, обманувшего семь пожилых граждан

Жительница Тульской области помогла поймать мошенника, обманувшего семь пожилых граждан

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области семь пожилых граждан региона попались на уловки мошенников. Так, им на телефон поступали звонки о том, что их родственники становились виновниками дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Потерпевшие, не раздумывая, соглашались, после чего к ним подъезжал молодой человек и забирал деньги. В общей сумме было похищено 1 миллиона 430 тысяч рублей

Сотрудникам правоохранительных органов помогла 39-летняя женщина, проживающая в Алексине. Она вовремя позвонила в полицию и сообщила, что её пытаются обмануть на 350 тысяч рублей. Стражи порядка задержали злоумышленника в подъезде дома потерпевшей при передачи денежных средств. Им оказался 20-летний мужчина.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Полицейские выясняют причастность задержанного к совершению подобных преступлений на территории региона. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.