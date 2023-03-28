Жительница Тульской области помогла поймать мошенника, обманувшего семь пожилых граждан Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области семь пожилых граждан региона попались на уловки мошенников. Так, им на телефон поступали звонки о том, что их родственники становились виновниками дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Потерпевшие, не раздумывая, соглашались, после чего к ним подъезжал молодой человек и забирал деньги. В общей сумме было похищено 1 миллиона 430 тысяч рублей

Сотрудникам правоохранительных органов помогла 39-летняя женщина, проживающая в Алексине. Она вовремя позвонила в полицию и сообщила, что её пытаются обмануть на 350 тысяч рублей. Стражи порядка задержали злоумышленника в подъезде дома потерпевшей при передачи денежных средств. Им оказался 20-летний мужчина.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Полицейские выясняют причастность задержанного к совершению подобных преступлений на территории региона. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.