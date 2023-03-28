В селе Алешня под Тулой два экскаватора застряли в воде Фото: соцсети

Недалеко от Тулы строительная техника попала в ловушку. Так, в селе Алешня, расположенном в 24 километров от центра города, два экскаватора застряли в воде. О происшествия сообщили очевидцы в социальных сетях.

Напомним, в ближайшие дни Тульскую область ждет пик половодья. В общей сложности в зоне весеннего паводка сейчас находятся 52 населенных пункта, в которых проживают 2136 человек, включая 240 детей. На данный момент подтопленными остаются 18 низководных мостов в 8 муниципальных образованиях региона. Также остаются подтопленными шесть участков дорог в Ефремове, Туле и Воловском районе.