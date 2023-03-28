Жительница Тульской области более полугода получала пенсию за умерших отчима и мать

Жительница Тульской области более полугода получала пенсию умерших отчима и мать Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Суворове, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что с 1 октября 2021 года по 31 мая 2022 года мошенница получила 122 тысячи 228 рублей за умерших отчима и маму. Обвиняемая имела доступ к банковским картам родственников. Она скрывала факты смерти родственников, не обращаясь в органы ЗАГС или МФЦ.

Суд приговорил женщину к наказанию в виде 200 часов обязательных работ. Мошенница полностью признала свою вину.