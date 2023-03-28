Посевные площади Тульской области в 2023 году составят 971 тысячу гектаров Фото: материалы пресс-служб

Начало полевым работам в этом сезоне положит подкормка озимых культур. К этому аграрии планируют приступить уже в конце текущей недели. Начало сева в южных районах региона ожидается в середине апреля.

В текущем году посевная площадь составит 971 тыс гектаров. Основу составят зерновые и зернобобовые, кормовые, технические культуры.

Сельхозпроизводители обеспечены семенным материалом, удобрениями и средствами защиты растений.

Общий объем поддержки полевых работ в Тульской области оценивается в 4,4 млрд рублей. На случай неблагоприятных погодных условий подготовлен проект распоряжения, предусматривающий выделение региону из резервного фонда правительства России 326 млн рублей.