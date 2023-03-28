В Ясногорском суде Тульской области рассмотрят дело об убийстве 18-летней давности Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ясногорский районный суд рассмотрит дело об изнасиловании и убийстве 95-летней местной жительницы, а также об убийстве ее соседа по квартире.

Как было установлено следствием, 20 мая 2004 года пьяный житель Серпухова, которому тогда было 20 лет, находился в Ясногорске. В ходе попойки он изнасиловал 95-летнюю местную жительницу, после чего убил ее из корыстных побуждений. Заметая следы, он также убил 54-летнего соседа по квартире, который оказался невольным свидетелем тяжкого преступления.

До прошлого года найти преступника и доказать его вину не удавалось. Между тем следователи вели скрупулезную работу. Теперь же 39-летнего мужчину обвиняют в совершении общественно-опасного деяния в состоянии невменяемости по статье «Убийство». Свою вину тут уже признал.

Уголовное дело было направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении обвиняемого.