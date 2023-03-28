Тульским депутатам разрешено публиковать сведения о доходах и расходах обезличено Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Декларации представители органов власти и госучреждений подают ежегодно. Теперь, согласно документу, орган по профилактике коррупционных и иных нарушений в течение 15 дней со дня истечения срока подачи деклараций, должен передать сведения о доходах, расходах и имуществе депутатов, но без указания персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо.

В свою очередь, с 1 марта 2023 года органы местного самоуправление в течение 20 рабочих дней должны обезличено разместить обобщенные сведения на своих официальных сайтах. Данные о выявленных нарушениях также будут публиковаться без персональных данных.