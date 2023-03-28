В тройном ДТП на улице Металлургов в Туле пострадали два человека
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Ночью 27 марта на улице Металлургов неподалеку от остановки «Быткомбинат» в Туле произошло тройное ДТП, участниками которого стали «ГАЗель», микроавтобус и легковушка.
По предварительной версии, грузовая ГАЗель под управлением 45-летнего водителя выехала на полосу встречного движения, где врезалась в микроавтобус Mercedes-Benz 511 CDI, за рулем которого был 31-летний водитель. От удара тот отлетел назад на стоящий сзади Renault Duster, водителем которого был 66-летний мужчина.
В ДТП пострадали два человека в «ГАЗели» - водителя госпитализировали, а его 39-летней пассажирке оказали медпомощь на месте.