В перевернувшемся на трассе в Веневском районе авто пострадала годовалая девочка Фото: материалы пресс-служб

27 марта в 15:30 на 181-м километре автодороги М-4 «Дон» на территории Веневского района 36-летний мужчина за рулем KIA Sorento врезался в металлический отбойник. От удара автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП различные травмы получили водитель и пассажиры автомобиля — 32-летняя женщина и годовалая девочка. Водитель и женщина были отпущены после оказания медицинской помощи на месте, а ребенку, которая в момент происшествия девочка находилась на заднем пассажирском сиденье непристегнутой, потребовалась госпитализация.