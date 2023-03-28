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НовостиПроисшествия28 марта 2023 8:03

В перевернувшемся на трассе в Веневском районе авто пострадала годовалая девочка

ДТП произошло на трассе М-4 «Дон»
Игорь КОПЫТОВ
В перевернувшемся на трассе в Веневском районе авто пострадала годовалая девочка

В перевернувшемся на трассе в Веневском районе авто пострадала годовалая девочка

Фото: материалы пресс-служб

27 марта в 15:30 на 181-м километре автодороги М-4 «Дон» на территории Веневского района 36-летний мужчина за рулем KIA Sorento врезался в металлический отбойник. От удара автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП различные травмы получили водитель и пассажиры автомобиля — 32-летняя женщина и годовалая девочка. Водитель и женщина были отпущены после оказания медицинской помощи на месте, а ребенку, которая в момент происшествия девочка находилась на заднем пассажирском сиденье непристегнутой, потребовалась госпитализация.