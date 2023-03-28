В Тульской области выявили 91 жилой дом, подлежащий расселению Фото: Игорь КОПЫТОВ

В список первостепенно требующих расселения вошел 91 аварийный дом, в которых проживают 2133 человека. Основной объем такого жилищного фонда находится в областной столице.

Только за последний месяц сразу несколько домов в Тульской области «посыпались». Так, на днях в Киреевске частично обрушился дом, признанный аварийным еще в 2015 году. На основе этих данных планируется подготовить обращение для продолжения федеральной программы переселения и получения дополнительного финансирования.

Региональная программа расселения в Тульской области реализуется с 2019 года. Ранее было предусмотрено расселение 100 тысяч кв. метров аварийного жилья или 95 домов с 5100 жителями по общей программе переселения (речь идет о домах, признанных аварийными до 2017 года). Общая стоимость проекта составляет 5,5 млрд рублей. Уже расселено 85,5 тысяч кв. метров — 4100 жителей.

На данный момент построено 25 многоквартирных домов для «аварийщиков», еще четыре возводятся — в Донском, Суворове, Богородицке и Новомосковске.