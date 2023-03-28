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НовостиОбщество28 марта 2023 6:51

Главный внештатный офтальмолог Тульской области Маргарита Лерман награждена Указом президента РФ

Заведующая отделением областной больницы стала «Заслуженным врачом Российской Федерации»
Игорь КОПЫТОВ
Главный внештатный офтальмолог Тульской области Маргарита Лерман награждена Указом президента РФ

Главный внештатный офтальмолог Тульской области Маргарита Лерман награждена Указом президента РФ

Фото: материалы пресс-служб

Документ за подписью Владимира Путина опубликован 27 марта на портале нормативно-правовой информации. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено Лерман Маргарите Алексеевне, которая является заведующей отделением ГУЗ «Тульская областная клиническая больница».

Также Маргарита Лерман — главный внештатный офтальмолог Тульской области. За годы профессиональной деятельности провела тысячи операций различной сложности по удалению катаракты.