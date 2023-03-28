Главный внештатный офтальмолог Тульской области Маргарита Лерман награждена Указом президента РФ Фото: материалы пресс-служб

Документ за подписью Владимира Путина опубликован 27 марта на портале нормативно-правовой информации. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено Лерман Маргарите Алексеевне, которая является заведующей отделением ГУЗ «Тульская областная клиническая больница».

Также Маргарита Лерман — главный внештатный офтальмолог Тульской области. За годы профессиональной деятельности провела тысячи операций различной сложности по удалению катаракты.