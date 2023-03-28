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НовостиОбщество28 марта 2023 6:40

В Богородицком районе Тульской области затопило канализацией одну из улиц

На сложившуюся ситуацию люди сетуют в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
В Богородицком районе Тульской области затопило канализацией одну из улиц

В Богородицком районе Тульской области затопило канализацией одну из улиц

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жители улицы Базарной поселка Товарковский Богородицкого района жалуются на затопление канализацией. Вода, говорят люди, дошла до такого уровня, что ходить можно только в резиновых сапогах. И подобное происходит по весне ежегодно из-за неисправной системы канализации.

При этом, по заявлениям жителей Тварковского, водоканализационное хозяйство Богородицка бездействует.

Напомним, что в общей сложности в зоне весеннего паводка сейчас находятся 52 населенных пункта, в которых проживают 2136 человек, включая 240 детей.