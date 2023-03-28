Более 90 тысяч детей из Тульской области смогут оздоровиться в этом сезоне в лагерях Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Детский отдых будет организован в пришкольных и палаточных лагерях, а также в загородных оздоровительных лагерях и санаториях, расположенных на территории Тульской области, Краснодарского края и в Республике Крым.

В этом году за счет бюджетных средств планируется распределить 4 166 путевок, из них 2040 — в санатории Тульской области и Краснодарского края, 2126 — в загородные оздоровительные лагеря региона.

Прием заявлений на получение путевок в оздоровительные лагеря санаторного типа начнется 4 апреля. Получить путевки могут дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно (а также дети, не достигшие возраста 7 лет, являющиеся гражданами России, постоянно проживающие в Тульской области и зачисленные в школу в этом календарном году). А дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, — до 17 лет.

Кроме того, для детей участников СВО будет закуплено 1600 путевок в здравницы черноморского побережья и Тульской области.