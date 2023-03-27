В Тульской области поймали мошенника, который обманул шесть пожилых граждан Фото: материалы пресс-служб

В отделения полиции по Тульской области обращались шесть пожилых граждан региона в возрасте от 71 до 91 года. Им на телефон поступали звонки о том, что их родственники становились виновниками дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Потерпевшие, не раздумывая, соглашались, после чего к ним подъезжал молодой человек и забирал деньги. В общей сумме было похищено 6 миллионов 29 тысяч рублей.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 37-летниймужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Полицейские выясняют причастность задержанного к совершению подобных преступлений на территории региона. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.