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НовостиОбщество27 марта 2023 14:30

34 раза за минувшую неделю выезжали на ложные вызовы сотрудники МЧС в Тульской области

Всего спасатели осуществили 819 вызовов за данный период
Михаил КОРЕНЮГИН
34 раза за минувшую неделю выезжали на ложные вызовы сотрудники МЧС в Тульской области

34 раза за минувшую неделю выезжали на ложные вызовы сотрудники МЧС в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За неделю с 20 по 26 марта пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлено 819 выездов, - сообщают в ведомстве. При этом 34 из них оказались ложными.

За этот промежуток времени на территории региона был зарегистрирован 20 пожаров, в которых никто не пострадал.

Также для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 21 раз.