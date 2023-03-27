Жительница Тульской области убила знакомого, предложившего вступить с ним в интимную связь Фото: Алексей ФОКИН (фото)

24-летняя женщина, проживающая в Узловском районе, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 29 августа 2022 года злоумышленница находилась в гостях у своего знакомого. Она дождалась пока хозяин квартиры уснет, похитила его мобильный телефон, беспроводные наушники, наличные денежные средства из кошелька и скрылась с места преступления. Общая сумма ущерба составила 21 тысячу 700 рублей.

Кроме этого, 16 октября 2022 года женщина употребляла спиртные напитки в квартире своего сожителя совместно с его 31-летним другом. В один момент между ними возник конфликт из-за предложения гостя вступить с ним в интимную связь. Обвиняемая повалила последнего на пол и наносила ему ногами множественные удары по голове до тех пор, пока мужчина не потерял сознание. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.