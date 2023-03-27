В Туле и области объявлено метеопредупрждение из-за тумана

В Тульской области объявлено метеопредупрждение из-за тумана Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца ночью 27 марта и утром 28 марта 2023 год на территории Тулы и области ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

В связи с этим, ведомство напоминает о правилах безопасности:

- автомобилистам и пешеходам стоит быть крайне внимательными на дорогах;

- водителям транспортных средств соблюдать скоростной режим;

- соблюдать все правила дорожного движения.

При возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно звоните в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.