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НовостиОбщество27 марта 2023 12:45

Семь нарушителей пассажирских перевозок выявили госавтоинспекторы в Новомосковске Тульской области

Все они привлечены к административной отвественности
Игорь КОПЫТОВ
Семь нарушителей пассажирских перевозок выявили госавтоинспекторы в Новомосковске Тульской области

Семь нарушителей пассажирских перевозок выявили госавтоинспекторы в Новомосковске Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники новомосковской Госавтоинспекции Тульской области совместно с отделом автотранспортного и автодорожного надзора МУГАДН провели сплошные проверки транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. В ходе рейда инспекторы проверяли легальность деятельности, соблюдение режима труда и отдыха водителей при управлении автобусами, документы, а также техническое состояние транспортных средств.

В результате проведенного мероприятия к административной ответственности были привлечены 7 водителей. Из них двое - за управление транспортным средством без тахографа, один – за управление внесение в конструкцию транспорта несогласованных изменений.

Еще один – за выход в рейс с заведомо неисправной тормозной системой, а другой оказался без путевого листа.

Наконец, двое остановленных водителя оказались без диагностической карты, подтверждающей допуск машины к участию в дорожном движении.