Грузовик столкнулся с иномаркой под Ефремовым: пострадал водитель легковушки Фото: материалы пресс-служб

24 марта в 12:30 на 2-м километре автодороги «Дон – Ефремов – Химзавод» Ефремовского района 25-летний мужчина, управляя автомобилем Iveco с полуприцепом SOR SP7, совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo с 58-летним водителем за рулем.

От удара легковушка вылетела на обочину и перевернулась на крышу.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Volkswagen, который был госпитализирован с различными травмами.