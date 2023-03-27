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НовостиПроисшествия27 марта 2023 11:31

Грузовик столкнулся с иномаркой под Ефремовым: пострадал водитель легковушки

Мужчине потребовалась госпитализация
Игорь КОПЫТОВ
Грузовик столкнулся с иномаркой под Ефремовым: пострадал водитель легковушки

Грузовик столкнулся с иномаркой под Ефремовым: пострадал водитель легковушки

Фото: материалы пресс-служб

24 марта в 12:30 на 2-м километре автодороги «Дон – Ефремов – Химзавод» Ефремовского района 25-летний мужчина, управляя автомобилем Iveco с полуприцепом SOR SP7, совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo с 58-летним водителем за рулем.

От удара легковушка вылетела на обочину и перевернулась на крышу.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Volkswagen, который был госпитализирован с различными травмами.