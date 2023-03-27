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НовостиПроисшествия27 марта 2023 8:24

35 водителей нетрезвых водителей за минувшую пятницу и выходные дни задержали на дорогах Тульской области

Такие данные приводит тульская Госавтоинспекция
Игорь КОПЫТОВ
35 водителей нетрезвых водителей за минувшую пятницу и выходные дни задержали на дорогах Тульской области

35 водителей нетрезвых водителей за минувшую пятницу и выходные дни задержали на дорогах Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

За минувший уик-энд сотрудниками ГИБДД УМВД по тульской области на дорогах региона задержаны 35 водителей, управлявших авто в состоянии опьянения. При этом за отказ от прохождения медицинского освидетельствования оштрафованы 11 из них.

Нетрезвыми и без водительского удостоверения сели за руль трое, причем еще двое оказавшихся без прав, «отказались подуть в трубочку».

Кроме того, в отношении шести водителей за рецидив действий собраны материалы по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.