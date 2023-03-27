В Тульской области затопило еще один мост и четыре участка дорог в двух районах Фото: материалы пресс-служб

Всего по состоянию на вечер 26 марта спасатели зафиксировали подтопления 13 низководных мостов, 7 участков дорог и двух приусадебных участков.

Залиты водой мост через Мокрую Таболу в н.п. Устье Кимовского района, два моста через Оку в Николо-Гастунь Белевского района и Чекалине (Суворовский район) и 9 через Упу: в Нижних Присадах, Мерлиновке и Берниках в Туле, в Никольском и Орлово Щекинского района, в Слободке и Болотском Одоевского района, в Мишнево и н.п. Матюхинский Суворовского района, а также деревне Старое Берковое Дубенского района. При необходимости организовываются лодочные переправы.

Кроме того, подтоплена набережная Дрейера в Туле и участки дорог: в Вязово под Ефремовом, в деревнях Письменка, Заречье, Теряевка и Казачка Воловского района, в н.п. Бестужево Узловского района.

Пострадавшие приусадебные участки находятся на Лихвинском проезде в Туле и на ул. Мичурина в микрорайоне Северо-Задонск города Донского.