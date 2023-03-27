В Туле вход на территорию Баташевского парка закрыли из-за паводка

В Туле вход на территорию Баташевского сада закрыли из-за паводка Фото: соцсети

В Зареченском округе Тулы перекрыли доступ к Баташевскому парку со стороны улицы Токарева. Причиной стал подъем воды в реке Тулица — мост, ведущий в рекреацию, оказался подтоплен.

«В связи с подъемом воды проход на территорию парка закрыт», — говорится в объявлении, размещенном на входной группе парка.

Как только река войдет в берега, ограничения снимут.

Напомним, по последним данным ГУ МЧС по Тульской области, в регионе остаются подтопленными 12 низководных мостов в семи муниципальных образованиях, три участка дорог в трех МО и два приусадебных участка.