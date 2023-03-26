Тульский «Арсенал» одержал победу над «Уфой» на домашнем поле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В рамках 24 тура Первой лиги оружейники дома провели игру с «Уфой», победив со счетом 2:1. Первый гол во встрече забил на 27-й минуте нападающий хозяев Евгений Луценко. После, на 86 минуте встречи гости сравняли счет, а уже спустя минуты Сергей Ткачев забил победный гол туляков.

«Арсенал» таким образом набрал 36 очко и поднялся в таблице на пятое место, сместив оттуда «Волгарь», а «Уфа» с 21 очком остался на 16-й позиции.

"Арсенал" (Тула) – "Уфа" (Уфа) - 2:1.

В следующий раз оружейники встретятся с "Нефтехимиком" 2 апреля.

Голы: Луценко (27, 1:0), Молтенинов (86, 1:1), Ткачев (87, 2:1)

«Арсенал»: Левашов, Сокол, Большаков, Панченко, Яковлев (Козлов, 46), Сериков, Луценко, Манелов (Григалава, 89), Насыров (Степанов, 76), Померко.

«Уфа»: Ботака-Иобома, Ушахин, Никитин (Темников, 67), Емельянов, Касинтура (Ахатов, 84), Погосов (Молтенинов, 84), Мухин, Сухов, Конюхов (Евсеев, 46), Минаев, Кукушкин.