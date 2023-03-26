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НовостиПроисшествия26 марта 2023 13:00

Пять жителей Тульской области попались на уловки мошенников за прошедшие сутки

В общей сумме было похищено 568 тысяч 293 рубля
Михаил КОРЕНЮГИН
Пять жителей Тульской области попались на уловки мошенников за прошедшие сутки

Пять жителей Тульской области попались на уловки мошенников за прошедшие сутки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

2 человека в возрасте 43 и 32 лет, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 408 тысяч рублей.

Также в полицию обратились 88-летняя тулячка. Её на телефон поступали звонки о том, что её родственник стал виновникам дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерка, не раздумывая, согласилась, после чего к ней подъехал молодой человек и забрал 130 тысяч рублей.

Еще двое жителей областного центра попались на уловки злоумышленников в социальных сетях. Так, 41-летняя тулячка перевела мошенникам 18 тысяч рублей, желая снять в аренду жилье, а 35-летняя жительница поселка Ленинский - 12 тысяч 293 рубля за лечебную продукцию.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.