Пять жителей Тульской области попались на уловки мошенников за прошедшие сутки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

2 человека в возрасте 43 и 32 лет, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 408 тысяч рублей.

Также в полицию обратились 88-летняя тулячка. Её на телефон поступали звонки о том, что её родственник стал виновникам дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерка, не раздумывая, согласилась, после чего к ней подъехал молодой человек и забрал 130 тысяч рублей.

Еще двое жителей областного центра попались на уловки злоумышленников в социальных сетях. Так, 41-летняя тулячка перевела мошенникам 18 тысяч рублей, желая снять в аренду жилье, а 35-летняя жительница поселка Ленинский - 12 тысяч 293 рубля за лечебную продукцию.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.