Правоохранительные органы в Туле обнаружили подпольное казино Фото: материалы пресс-служб

Следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).

Установлено, что с февраля 2022 года по март 2023 года участники организованной группы незаконно организовали в Туле подпольное казино. Обвиняемые проводили азартные игры, используя необходимое игровое оборудование и атрибутику. Они собирали людей в нежилом помещении, расположенном на ул. Октябрьской, которое работало в открытом режиме по видом букмекерской конторы.

Противоправные действия пресекли следователи регионального Следственного комитета совместно с сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Туле.

В помещениях игровых клубов проведены обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли телефоны, пластиковые карты, игровое оборудование и другие предметы и документы, которые имеют значение для расследования.