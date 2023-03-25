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НовостиОбщество25 марта 2023 9:00

25 марта за порядком в Туле проследит дежурный Дмитрий Ярцев

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации
Михаил КОРЕНЮГИН
25 марта за порядком в Туле проследит дежурный Дмитрий Ярцев

25 марта за порядком в Туле проследит дежурный Дмитрий Ярцев

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.

Сегодня, 25 марта, на посту дежурного значится Дмитрий Ярцев - начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.