В Тульской области затопило еще два низководных моста
Фото: материалы пресс-служб
По состоянию на 24 марта 2023 в деревне Слободка Одоевского района и в деревне Старое Берковое Дубенского района подтопило два низководных моста. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.
Помимо этого, зарегистрировано подтопление 6 участков дорог в 3 муниципальных образованиях, а именно:
- на набережной Дрейера в Туле;
- в селе Вязово в Ефремове;
- в деревнях Письменка, Заречье, Теряевка и Казачка Воловского района.
Всего в регионе затоплено 12 низководных мостов в 7 муниципальных образованиях:
- н.п. Мерлиновка в Туле;
- н.п. Берники в Туле;
- н.п. Никольское Щекинского района;
- н.п. Орлово Щекинского района;
- д. Слободка Одоевского района;
- н.п. Болотское Одоевского района;
- н.п. Мишнево Суворовского района;
- н.п. Матюхинский Суворовского района;
- н.п. Чекалин Суворовского района;
- н.п. Устье Кимовского района;
- д. Старое Берковое Дубенского района;
- н.п. Николо-Гастунь Белевского района.
Все населенные пункты обеспечены медицинским обслуживанием. Также создан необходимый запас продовольствия и предметов первой необходимости. При необходимости организовываются лодочные переправы.