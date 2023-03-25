В Тульской области затопило еще два низководных моста Фото: материалы пресс-служб

По состоянию на 24 марта 2023 в деревне Слободка Одоевского района и в деревне Старое Берковое Дубенского района подтопило два низководных моста. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Помимо этого, зарегистрировано подтопление 6 участков дорог в 3 муниципальных образованиях, а именно:

- на набережной Дрейера в Туле;

- в селе Вязово в Ефремове;

- в деревнях Письменка, Заречье, Теряевка и Казачка Воловского района.

Всего в регионе затоплено 12 низководных мостов в 7 муниципальных образованиях:

- н.п. Мерлиновка в Туле;

- н.п. Берники в Туле;

- н.п. Никольское Щекинского района;

- н.п. Орлово Щекинского района;

- д. Слободка Одоевского района;

- н.п. Болотское Одоевского района;

- н.п. Мишнево Суворовского района;

- н.п. Матюхинский Суворовского района;

- н.п. Чекалин Суворовского района;

- н.п. Устье Кимовского района;

- д. Старое Берковое Дубенского района;

- н.п. Николо-Гастунь Белевского района.

Все населенные пункты обеспечены медицинским обслуживанием. Также создан необходимый запас продовольствия и предметов первой необходимости. При необходимости организовываются лодочные переправы.