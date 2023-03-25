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НовостиПроисшествия25 марта 2023 12:00

В Туле поймали мошенника, который обманывал пожилых граждан

В общей сумме было похищено 1 миллион 200 тысяч рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле поймали мошенника, который обманывал пожилых граждан

В Туле поймали мошенника, который обманывал пожилых граждан

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В полицию Тулы обращались несколько пожилых граждан города. Им на телефон поступали звонки о том, что их родственники становились виновниками дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Потерпевшие, не раздумывая, соглашались, после чего к ним подъезжал молодой человек и забирал деньги. В общей сумме было похищено 1 миллион 200 тысяч рублей.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Новомосковской области, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Полицейские выясняют причастность задержанного к совершению подобных преступлений на территории региона.