В Туле поймали мошенника, который обманывал пожилых граждан Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В полицию Тулы обращались несколько пожилых граждан города. Им на телефон поступали звонки о том, что их родственники становились виновниками дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Потерпевшие, не раздумывая, соглашались, после чего к ним подъезжал молодой человек и забирал деньги. В общей сумме было похищено 1 миллион 200 тысяч рублей.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Новомосковской области, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Полицейские выясняют причастность задержанного к совершению подобных преступлений на территории региона.