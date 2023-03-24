В Туле задержали представительницу цыганского этноса, которая подозревается в хищении денег у пожилых граждан Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники полиции в Туле задержали 50-летнюю представительницу цыганского этноса. Она подозревается в хищении у пожилых людей денежных средств мошенническим путём.

Установлено, что женщина звонила людям, представлялась сотрудницей Пенсионного фонда РФ и говорила им, что будет проходить реформа по замене денежных средств на купюры нового образца, а чтобы не обесценить все свои деньги, нужно переписать с них номера для дальнейшего обмена. После, по месту жительству пожилых граждан отправляли специальный человек, который якобы помогал им в оформлении документа.

Так, злоумышленница под видом социального работника приходила по месту жительства людей, которые были заранее предупреждены о визите, и отвлекала их продуктовым наборов от пенсионного фонда, чтобы похитить денежные средства и покинуть квартиру.

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность и задержать преступницу. Полицейские установили, что общая сумма похищенного составила 1 миллион 896 тысяч рублей. Женщина призналась в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Мошеннице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.