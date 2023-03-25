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НовостиОбщество25 марта 2023 8:00

Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Днем работника культуры

Профессиональный праздник отмечается ежегодно 25 марта
Михаил КОРЕНЮГИН
Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Днем работника культуры

Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Днем работника культуры

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Уважаемые работники культуры и деятели искусства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Своим благородным трудом вы способствуете сохранению богатейшего культурного наследия Тульской области и всей России. Вносите весомый вклад в развитие самых разных направлений искусства, укрепляете и приумножаете славные традиции родной земли. Делаете культуру доступной каждому человеку, независимо от возраста и места жительства.

Сегодня, когда наша страна борется за историческую справедливость, отстаивает многовековые духовные и нравственные идеалы предков, ваша созидательная, просветительская работа особенно важна.

Благодарю вас за профессионализм, неравнодушие, энтузиазм и творческий подход к делу.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, добра и успехов!