25 марта туляков ждет сильный дождь и пониженное атмосферное давление Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Температура воздуха в течение дня поднимется до отметки в +11 ...+13 градусов. При этом высока вероятность пасмурного неба и даже выпадения осадков в виде дождя.

Атмосферное давление чуть ниже нормы — 738 мм рт. ст. и к вечеру будет опускаться. Ветер юго-западный, до 9 метров в секунду. Влажность воздуха составит 89%.

К ночи температура воздуха опуститься до +6 градусов при высокой вероятности выпадения осадков.