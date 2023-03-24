За прошедшие сутки жители Тульской области обогатили мошенников на более чем на 8 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

8 человек в возрасте от 35 до 85 лет, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 7 миллионов 211 тысяч 244 рубля.

Также в полицию обратились 2 пожилых женщины в возрасте 80 и 85 лет. Им на телефон поступали звонки о том, что их родственники становились виновниками дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерки, не раздумывая, согласилась, после чего к ним подъехал молодой человек и забрал деньги. В общей сумме пенсионерки отдали злоумышленникам 755 тысяч рублей.

23-летний жительница Тулы лишилась 300 тысяч рублей, которые она перевела мошенникам, под предлогом дополнительного заработка в интернете.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.