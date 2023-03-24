В Алексине Тульской области создадут лесопарковой зеленый пояс Фото: Игорь КОПЫТОВ

Площадь будущей лесопарковой территории в микрорайоне Петровское Алексинского городского округа составит 14,4 гектара. Работа проводится в Тульской области с целью сохранить природный ландшафт территории, улучшить экологию городов и поселков, а также создать условия для полноценного отдыха.

В феврале этого года в городе прошли публичные слушания. Проект одобрили местные жители, представители Общероссийского Народного фронта и Общественного совета Тульской области.

К слову, на сегодняшний день в регионе уже создано 10 лесопарковых зон в Туле, Узловой, Ефремове, Арсеньево, Плавске, Дубне, Куркино, Черни, Тёплом и Заокске. А вскоре подобные объекты появятся в Белеве, Богородицке, Донском, Новомосковске и Суворове.