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НовостиПроисшествия24 марта 2023 12:27

В ДТП с грузовым автомобилем в Ефремовском районе Тульской области пострадали два человека

Авария произошла ночью 24 марта
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП с грузовым автомобилем в Ефремовском районе Тульской области пострадали два человека

В ДТП с грузовым автомобилем в Ефремовском районе Тульской области пострадали два человека

Фото: соцсети

В Ефремовском районе Тульской области ночью 24 марта произошло ДТП. Так, на 320-ом километре автодороги М-4 «Дон» примерно в 01:23 столкнулись "Тойота Лэнд Крузер Прадо" и "КАМАЗ 5490". По информации полицейских, пострадали два человека.

43-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота», столкнулся с попутным транспортным средством "КАМАЗ 5490" с полуприцепом "ШМИТЦ", за рулем которого находился 64-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель и 42-летняя женщина-пассажир автомобиля «Тойота». Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.