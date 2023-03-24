Туляка, состоящего на учете в наркодиспансере, лишили водительских прав Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура установила, что мужчина, проживающий в Туле, имеет водительское удостоверение на право управления автомобилем, но при этом состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом – синдром зависимости от употребления сочетанных психоактивных веществ, средняя стадия. При таком диагнозе противопоказано управление транспортных средств любой категории.

В связи с этим прокурор района направил исковое заявление о прекращении действия права управления транспортными средствами данным гражданином до окончания его лечения и получения им соответствующего медицинского заключения.

Суд удовлетворил иск надзорного ведомства и лишил туляка водительских прав.