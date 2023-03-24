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НовостиОбщество24 марта 2023 11:14

Из тульской колонии могут досрочно освободить ученого, который готов разрабатывать оружие для СВО

Об этом сообщает «Коммерсантъ»
Михаил КОРЕНЮГИН
Из тульской колонии могут досрочно освободить ученого, который готов разрабатывать оружия для СВО

Из тульской колонии могут досрочно освободить ученого, который готов разрабатывать оружия для СВО

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области вынесено заключение о целесообразности применения акта помилования в отношении бывшего гендиректора ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР доктора технических наук Владимира Анисимова. Напомним, В 2021 году он был осужден почти на 16 лет за хищения 122 миллионов 700 тысяч рублей из бюджета в рамках гособоронзаказа.

Так, материалы, связанные с помилованием ученого, направлены на утверждение президенту РФ. Оказавшись на свободе, он планирует помогать в разработках оружия для СВО, так как раньше уже разрабатывал СПО для обороноспособности страны.

20 февраля состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования на территории Тульской области. На заседании рассмотрели 3 ходатайства, одно из которых по делу Анисимова. Об сообщает официальный сайт уполномоченного по правам человека в регионе.