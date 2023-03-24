Из тульской колонии могут досрочно освободить ученого, который готов разрабатывать оружие для СВО

Из тульской колонии могут досрочно освободить ученого, который готов разрабатывать оружия для СВО Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области вынесено заключение о целесообразности применения акта помилования в отношении бывшего гендиректора ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР доктора технических наук Владимира Анисимова. Напомним, В 2021 году он был осужден почти на 16 лет за хищения 122 миллионов 700 тысяч рублей из бюджета в рамках гособоронзаказа.

Так, материалы, связанные с помилованием ученого, направлены на утверждение президенту РФ. Оказавшись на свободе, он планирует помогать в разработках оружия для СВО, так как раньше уже разрабатывал СПО для обороноспособности страны.

20 февраля состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования на территории Тульской области. На заседании рассмотрели 3 ходатайства, одно из которых по делу Анисимова. Об сообщает официальный сайт уполномоченного по правам человека в регионе.