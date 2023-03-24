Житель Тульской области проведет 11 лет в тюрьме за незаконный оборот наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Житель Тульской области признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 4 ст. 327 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, использование поддельного документа с целью облегчить совершение другого преступления).

Прокуратура установила, что подсудимый с 1 декабря 2021 года по 19 мая 2022 года в гараже, расположенном в Зареченском районе Тулы, незаконно производил мефедрон, общей массой более 3,8 кг.

Также с 1 января 2022 года по 23 февраля 2023 года он купил все мефедрон массой не менее 27,34 граммов, расфасовал на мелкие свертки с целью дальнейшего сбыта. Действия злоумышленника пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Как выяснилось позже, фигурант уголовного дела приобрел поддельное водительское удостоверение на свое имя с целью транспортировки химических веществ для производства наркотического средства и его сбыта.

Суд приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.