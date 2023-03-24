На торгах имущества должников в Тульской области выставят косметологический аппарат Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На аукцион имущества региональных должников выставили автомобили, земельный участок с домом, нежилое здание, квартиру, спецтехнику на общую сумму 4 783 000 рублей.

Одним из лотов будет косметологический аппарат.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами нужно направить в электронной форме на торговую площадку до 29 марта - об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов.