На торгах имущества должников в Тульской области выставят косметологический аппарат
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
На аукцион имущества региональных должников выставили автомобили, земельный участок с домом, нежилое здание, квартиру, спецтехнику на общую сумму 4 783 000 рублей.
Одним из лотов будет косметологический аппарат.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами нужно направить в электронной форме на торговую площадку до 29 марта - об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов.