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НовостиОбщество24 марта 2023 10:19

На торгах имущества должников в Тульской области выставят косметологический аппарат

Ближайшие состоятся 31 марта 2023 года
Игорь КОПЫТОВ
На торгах имущества должников в Тульской области выставят косметологический аппарат

На торгах имущества должников в Тульской области выставят косметологический аппарат

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На аукцион имущества региональных должников выставили автомобили, земельный участок с домом, нежилое здание, квартиру, спецтехнику на общую сумму 4 783 000 рублей.

Одним из лотов будет косметологический аппарат.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами нужно направить в электронной форме на торговую площадку до 29 марта - об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов.