Житель Тульской области предстанет перед судом за случайное убийство пожилого знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В городе Узловая Тульской области 46-летний местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что с 21 по 22 декабря 2022 года ранее неоднократно судимый мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире своего знакомого. В один момент между приятелями возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес 66-летнему мужчине несколько ударов руками и ногами в область головы и груди, а после лег спать. Пострадавший скончался спустя несколько часов от полученных травм на месте происшествия.

В данный момент уголовное дело направлено в Узловский районный суд для рассмотрения по существу.