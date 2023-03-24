В Тульской области расширился список граждан для бесплатного соцобслуживания на дому Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, в список включили инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда, жителей осажденного Севастополя, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя».

Помимо этого, в перечень также включены жители региона, которые работали в Великую Отечественную войну на объектах противовоздушной обороны, строили оборонительные сооружения, военно-морские базы, аэродромы и другие военные объекты, находящиеся в тылу, на прифронтовых участках железнодорожных и автомобильных дорог, а также ряд других категорий.