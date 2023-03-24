В Тульской области из-за паводка подтопило еще четыре участка дорог Фото: материалы пресс-служб

По последним данным МЧС РФ по Тульской области 23 марта было затоплено четыре участка дорог в Воловском районе - в деревнях Письменка, Заречье, Теряевка и Казачка.

Ранее было зафиксировано подтопление еще двух участков дорог - на набережной Дрейера в Туле и в населенном пункте Вязово городского образования Ефремов.

Также на данный момент в регионе на контроле МЧС находится подтопление 11 низководных мостов в шести муниципальных образованиях:

на реке Упа - село Никольское Щекинского района, деревня Мерлиновка, Тула, деревня Берники, Тула, село Нижние Присады, Тула, село Мишнево Суворовского района, населенный пункт Матюхинский Суворовского района, город Чекалин Суворовского района, село Болотское Одоевского района, село Орлово Щекинского района, село Николо-Гастунь Белевского района;

на реке Мокрая Табола — село Устье Кимовского района.

Транспортное движение там прекращено, существуют объездные пути.