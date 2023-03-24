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НовостиОбщество24 марта 2023 7:33

25 марта в Туле на Первомайской и Дмитрия Ульянова троллейбусы временно поменяют схему движения

Это связано с работами по опиловке и удалению аварийных деревьев.
Игорь КОПЫТОВ
25 марта в Туле на Первомайской и Дмитрия Ульянова троллейбусы временно поменяют схему движения

25 марта в Туле на Первомайской и Дмитрия Ульянова троллейбусы временно поменяют схему движения

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В период проведения кронирования деревьев 25 марта с 9:00 до 13:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Первомайской на участке от ул. Софьи Перовской до ул. Фрунзе (четная сторона), по ул. Дмитрия Ульянова на участке от ул. Демонстрации до ул. Революции (нечетная сторона).

Троллейбусы маршрута № 5 будут следовать по измененной схеме движения: ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - пр-т Ленина - ул. 9 Мая - ул. Болдина – пл. 50-й Армии.