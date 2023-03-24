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НовостиОбщество24 марта 2023 6:38

24 марта в двух тульских парках пройдет обработка от клещей

Работы будут длиться до 12 часов дня
Игорь КОПЫТОВ
24 марта в двух тульских парках пройдет обработка от клещей

24 марта в двух тульских парках пройдет обработка от клещей

Фото: Игорь КОПЫТОВ

24 марта, в Комсомольском и Баташевском парках будет производиться акарицидная обработка.

Судя по информации, появившейся в соцсетях, туляки уже начали находить клещей на себе и животных после прогулки по Баташевскому саду. Именно это и послужило поводом для оперативных мер.

Возросший уровень активности был вызван резким потеплением. В Роспотребнадзоре напомнили, что обычно сезон клещей длится с середины марта до конца октября. Так, по итогам прошлого сезона, в Тульской области каждый пятый исследованный паразит – переносчик боррелиоза, а каждый шестнадцатый – анаплазмоза.