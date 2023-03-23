Туляк Михаил Яровой стал серебряным призером Кубка Федерации горнолыжного спорта РФ Фото: материалы пресс-служб

В этом сезоне в соревнованиях приняли участие представители порядка 25 регионов России. Самые юные спортсмены стартовали с выступления в Заполярье на «Открытии сезона». Также состоялись этапы Кубка России.

Для победы в общем зачете нужно было проявить стабильно высокий уровень на протяжении всего сезона. В итоге горнолыжник из Тульской области Михаил Яровой в возрастной категории 12-13 лет занял вторую строчку с 468 баллами на балансе.