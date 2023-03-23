Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт23 марта 2023 14:21

Туляк Михаил Яровой стал серебряным призером Кубка Федерации горнолыжного спорта РФ

Подведены итоги Всероссийских соревнований среди юношей и девушек
Игорь КОПЫТОВ
Туляк Михаил Яровой стал серебряным призером Кубка Федерации горнолыжного спорта РФ

Туляк Михаил Яровой стал серебряным призером Кубка Федерации горнолыжного спорта РФ

Фото: материалы пресс-служб

В этом сезоне в соревнованиях приняли участие представители порядка 25 регионов России. Самые юные спортсмены стартовали с выступления в Заполярье на «Открытии сезона». Также состоялись этапы Кубка России.

Для победы в общем зачете нужно было проявить стабильно высокий уровень на протяжении всего сезона. В итоге горнолыжник из Тульской области Михаил Яровой в возрастной категории 12-13 лет занял вторую строчку с 468 баллами на балансе.