В Туле мужчина предстанет перед судом за нападение на здание прокуратуры Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Житель Тульской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм).

Установлено, что 27 ноября 2022 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и проходил возле здания областной прокуратуры, которая находится на проспекте Ленина 55. Подойдя в главному входу, обвиняемый неожиданно ударил по стеклопакету входной двери. В результате стекло разбилось, а мужчина скрылся с места преступления.

Спустя некоторое время злоумышленника задержали сотрудники полиции. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Судебное заседание по данному делу пройдет 29 марта 2023 года.