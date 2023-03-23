В Плавском районе Тульской области грузовой автомобиль сбил 24-летнего мужчину Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области на 253-ем километре автодороги М-2 «Крым» поздно вечером 22 марта произошло ДТП. Так, примерно в 23:35 грузовик сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тульской области.

- 45-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ 3302», совершил наезд на 24-летнего молодого человека, который находился на проезжей части автомобильной дороги без световозвращающих элементов на одежде и осуществлял движение в попутном направлении, - делятся подробностями в областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП пешехода госпитализировали в больницу с различными травмами.